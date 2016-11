Rijk en gemeenten praten over bed-bad-brood

DEN HAAG - Het ministerie van Veiligheid en Justitie en een aantal gemeenten praten maandag opnieuw over de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een woordvoerster van het ministerie kon een bericht van de NOS dat een akkoord over de sobere basisvoorziening nabij is, niet bevestigen.

Door ANP - 21-11-2016, 8:27 (Update 21-11-2016, 8:27)

De bed-bad-broodregeling is bedoeld voor asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen, maar die moeilijk uit te zetten zijn. De kwestie leidde vorig jaar bijna tot een kabinetscrisis. Volgens de NOS wordt nu gesproken over acht locaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In welke gemeenten die komen kan de woordvoerster ook nog niet zeggen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was maandagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.