Treinverkeer Winsum maandag hervat

ANP Treinverkeer Winsum maandag hervat

HEERENVEEN - Zoals het er nu uitziet kan ProRail komende nacht de herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Winsum afronden en wordt de dienstregeling tussen Groningen en Roodeschool maandagochtend hervat. Dat heeft vervoersbedrijf Arriva zondag gemeld.

Door ANP - 20-11-2016, 19:42 (Update 20-11-2016, 19:42)

Het hele weekeinde reden er geen treinen op het traject nadat vrijdag een trein met een melktankwagen in botsing was gekomen op een overweg in Winsum. Daarbij raakten achttien mensen gewond. De berging van de ontspoorde trein en de tankwagen werd zaterdag afgerond. Daarna kon ProRail aan de slag met het zwaar beschadigde spoor.