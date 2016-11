Storm houdt brandweerkorpsen druk bezig

DEN HAAG - Het regende zondag meldingen over stormschade en overlast door de harde wind. Er deden zich talloze kleine en grotere incidenten voor. De website Alarmeringen.nl noteerde tussen 11 en 16 uur ruim negenhonderd stormgerelateerde meldingen bij de brandweer. De meeste kwamen uit de regio's Hollands-Midden (95), Amsterdam-Amstelland (94) en Rotterdam-Rijnmond (71).

Door ANP - 20-11-2016, 16:56 (Update 20-11-2016, 16:56)

Veel meldingen betroffen omgewaaide bomen en afgebroken takken. Ook waren er veel telefoontjes bij hulpdiensten over losgeraakte dakdelen, omgevallen schoorstenen, losgeraakte gevelplaten en omgewaaide verkeersborden en hekwerken.

In de loop van de middag nam de wind langs de Zeeuwse en Zuid- Hollandse kust en in de zuidelijke provincies af. Er was nog wel sprake van zware windstoten. De code geel die het KNMI eerder afkondigde voor het hele land, gold rond 17.00 uur alleen nog voor Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en de drie noordelijke provincies.