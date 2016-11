Nederlandse journalist opgepakt in Panama

DEN HAAG - De Nederlandse journalist Okke Ornstein is opgepakt in Panama. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zondag. De journalistenvakbond veroordeelt de arrestatie scherp.

Door ANP - 20-11-2016, 15:18 (Update 20-11-2016, 15:18)

Ornstein is afgelopen dinsdag bij binnenkomst in Panama opgepakt. De reden voor zijn aanhouding zijn de artikelen die hij op zijn weblog Bananama Republic publiceerde over dubieuze activiteiten van de Canadese zakenman Monte Friesner in Panama. Volgens de NVJ hangt hem een gevangenisstraf van twintig maanden boven het hoofd vanwege smaad en laster.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de zaak op voet te volgen en in nauw contact te staan met de freelance journalist, zijn familie en de NVJ. De Nederlandse ambassadeur en een medewerker van de ambassade hebben Ornstein inmiddels meerdere keren bezocht en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ,,op verschillende niveaus'' aandacht van de Panamese autoriteiten gevraagd voor de zaak.

Ornstein schrijft op zijn blog vooral verhalen over corruptie en fraudezaken in Latijns-Amerika. Hij werkt ook voor onder meer de Nederlandse publieke omroep en Al Jazeera.