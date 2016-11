Waarschuwingsborden bij overweg Winsum

WINSUM - Bij de onbewaakte spoorwegovergang bij Winsum waar vrijdag een trein ontspoorde na een botsing met een melktankwagen komen matrixborden te staan waarop wordt gewaarschuwd dat de overweg gevaarlijk is. Totdat de borden er zijn, zal er vanaf het moment dat de overweg weer in gebruik is een 'verkeersregelaar’ die taak op zich nemen. Dat meldt een woordvoerder van ProRail zondag.

Door ANP - 20-11-2016, 14:12 (Update 20-11-2016, 14:12)

De verkeersregelaar zal verkeer dat aankomt bij de overweg inseinen wanneer het veilig is om over te steken. Wanneer de nieuwe borden er zullen zijn, is nog onduidelijk.

De berging van de ontspoorde trein werd zaterdagmiddag afgerond. De herstelwerkzaamheden verlopen ondanks het slechte weer volgens schema. Gehoopt wordt dat de werkzaamheden maandag voor de ochtendspits zijn afgerond, waarna er weer treinen kunnen gaan rijden tussen Groningen en Roodeschool.