ANP Bijzondere handelsmissie Rutte naar Indonesië

DEN HAAG - Premier Mark Rutte begint maandag aan zijn tweede handelsmissie deze kabinetsperiode aan Indonesië. Hij zal daarbij als eerste Nederlandse regeringsleider het parlement toespreken.

Door ANP - 20-11-2016, 13:14 (Update 20-11-2016, 13:14)

De toekomst domineert tegenwoordig de relatie tussen beide landen. Het gaat vooral om de handel. Er wordt weinig teruggekeken op de honderden jaren lange gemeenschappelijke geschiedenis.

Maar in de rede tot het parlement zal Rutte woensdag ook terugblikken op het verleden. Die geschiedenis kwam deze week nog weer volop in het nieuws toen bleek dat drie gezonken Nederlandse oorlogsschepen in de Javazee zijn verdwenen.

Rutte spreekt ook met president Joko Widodo.

Naast de premier nemen ook minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Melanie Schultz en haar staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) deel aan de handelsmissie.

Water is het dominante thema tijdens deze economische missie. Van de 110 meereizende bedrijven komen er ongeveer zeventig uit de maritieme sector.

Rutte is donderdag nog in Singapore om de economische banden aan te halen. Hij overlegt daar onder anderen met president Tony Tan en premier Hsien Loong Lee.