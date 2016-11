Herfststorm trekt over Nederland

De harde wind is zondag in de provincie Zeeland officieel uitgegroeid tot de eerste herfststorm van dit jaar. In Vlissingen werd zondagochtend een uur lang gemiddeld windkracht negen gemeten. In de kustprovincies werden bovendien harde windstoten (tot 104 kilometer per uur) waargenomen, aldus verschillende weerbureaus.

Door ANP - 20-11-2016, 11:52 (Update 20-11-2016, 12:38)

De zuidwesterstorm trekt zondag verder over het land. Vooral aan de kust wordt gewaarschuwd voor zeer zware windstoten. In het binnenland is de wind minder krachtig. Zondagavond gaat de storm liggen.

De meest recente storm in Nederland was dit jaar op Tweede Paasdag (28 maart). De eerste najaarsstorm is dit jaar een maand later dan gemiddeld.