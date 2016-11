Aanhouding in zaak vermiste meisjes

BERGEN OP ZOOM - Op verzoek van de Nederlandse politie is in Portugal een 34-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de vermissing van de zestienjarige meisjes Sam Bruijs en Femke Lucas uit Bergen op Zoom. De meiden stapten dinsdag in Eindhoven in het vliegtuig naar het Spaanse Málaga en daarna waren ze dagenlang spoorloos. Zaterdag werden ze na een tip aangetroffen in de Portugese kustplaats Albufeira.

Door ANP - 20-11-2016, 10:26 (Update 20-11-2016, 10:56)

De Nederlandse politie laat zondag weten dat in de tip over de verblijfplaats van de meisjes al werd gezegd dat ze in het gezelschap waren van een man. De tip bleek juist. De man kon direct worden aangehouden toen de meisjes werden gevonden.

De Nederlandse man verblijft in Albufeira. Het lijkt er niet op dat hij met de meisjes is meegereisd. De man wordt ervan verdacht dat hij de meisjes heeft onttrokken aan het gezag van hun ouders. Er wordt om zijn uitlevering gevraagd.

Málaga

De vriendinnen hadden niemand ingelicht over hun reisplannen en hun mobiele telefoons en laptops thuis gelaten. De politie ging niet uit van een onvrijwillig vertrek, maar deed wel een oproep om informatie over de mogelijke verblijfplaats van de tieners. De tipgever liet weten van het duo zelf in Málaga te hebben gehoord dat ze naar Marbella wilden gaan. De vaders van de vriendinnen reisden woensdag naar Spanje om naar hun dochters te zoeken.

Het is niet bekend wanneer de meisjes terugkeren naar Nederland. Bij terugkomst zullen ze door de politie worden gehoord.