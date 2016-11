50PLUS stijgt naar elf zetels in peiling

ANP 50PLUS stijgt naar elf zetels in peiling

DEN HAAG - 50PLUS is in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond gestegen naar elf zetels. De ouderenpartij die nu nog twee zetels bezet in de Tweede Kamer zou daarmee groter worden dan de PvdA die volgens de peiling blijft steken op tien zetels. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de partij zo goed scoort in de voorspellingen.

Door ANP - 20-11-2016, 9:55 (Update 20-11-2016, 9:55)

De strijd om het lijsttrekkerschap bij de PvdA heeft nog geen effect op de score van de regeringspartij.

De PVV blijft volgens Maurice de Hond afstevenen op een verkiezingszege. De partij van Geert Wilders boekt een zetel winst ten opzichte van de peiling van een week geleden en komt uit op dertig, vier meer dan de VVD.