ANP VVD: beleid rond softdrugs op de schop

NOORDWIJKERHOUT - De regeringspartij VVD wil dat het hele beleid rond softdrugs ´slimmer' wordt geregeld. Er moet een nieuwe, landelijke aanpak komen die een einde maakt aan de vreemde situatie dat verkoop van cannabis wordt gedoogd, maar inkoop illegaal is.

Door ANP - 19-11-2016, 15:28 (Update 19-11-2016, 15:28)

Dat besloot de partij zaterdag op haar najaarscongres in Noordwijkerhout. Het standpunt komt in het verkiezingsprogramma van de VVD. De partij is verdeeld over de legalisering van softdrugs en het besluit van zaterdag geldt als een compromis.

Het voorstel van VVD-leden om coffeeshops op gecontroleerde en legale wijze te bevoorraden, haalde het niet. De indieners van het plan vinden het onlogisch dat coffeeshops zijn toegestaan, maar de bevoorrading niet. Ook D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die op het VVD-congres voor legalisering mocht pleiten, kon de meerderheid niet overtuigen.