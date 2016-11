Agenda minister voortaan openbaar

DEN HAAG - Agenda's van ministers en staatssecretarissen worden voortaan openbaar gemaakt. Werkbezoeken, afspraken en toespraken worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl, heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) gemeld.

Door ANP - 19-11-2016, 8:51 (Update 19-11-2016, 8:51)

Om de openheid was gevraagd door de PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug in hun nota Lobby in daglicht. Ze pleiten voor meer transparantie rond lobby-activiteiten van bedrijven, burgers en organisaties. Daarmee moet worden voorkomen dat ,,mensen met een sterke positie, met macht of met geld, de boventoon voeren. Dat er te veel in achterkamertjes gebeurt (en) dat enkele partijen een te groot en te eenzijdig stempel drukken op beleid", aldus Oosenbrug.