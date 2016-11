Spoor Winsum nog dagen dicht na treinongeval

ANP Spoor Winsum nog dagen dicht na treinongeval

WINSUM - Een trein van vervoerder Arriva is vrijdagmiddag in het Groningse Winsum ontspoord na een aanrijding op een onbewaakte overweg met een tankwagen. Er zaten vijftig passagiers in de trein, van wie er meerdere gewond raakten. Elf gewonden moesten naar het ziekenhuis. Enkelen zijn zwaargewond, 35 mensen liepen lichte verwondingen op. Het duurt nog enkele dagen voordat het spoor in Winsum weer vrij is voor het treinverkeer. Arriva zet dit weekeinde bussen in om reizigers tussen Groningen en Roodeschool te vervoeren. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt een begin gemaakt met het bergen van de trein, aldus ProRail.

Door ANP - 18-11-2016, 18:21 (Update 18-11-2016, 22:58)

De chauffeur van de tankwagen met melk reed op de Voslaan vanaf een boerenerf de onbewaakte overgang op en botste op de naderende trein. De chauffeur van de tankauto is aangehouden en wordt als verdachte gehoord.

De onbewaakte overweg was al eerder het toneel van zware ongevallen. In 2014 kwamen hier bij twee verschillende ongelukken twee mensen om het leven. Na ophef over de onveiligheid werd het besluit genomen dat de overweg dicht moest. Volgens spoorbeheerder ProRail ligt hiervoor een plan klaar, maar hangt het op onderhandelingen over de grondaankoop voor aanleg van een noodweg. De grondeigenaar heeft volgens ProRail een aanbod van de hand gewezen.

Fors geweld

ProRail zei vrijdag dat het nu wil proberen om de grond snel in handen te krijgen. ,,We gaan met de gemeente Winsum kijken of we met fors geweld de beschikking kunnen krijgen over de grond'', zei directeur Pier Eringa.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) betuigde haar steun aan alle treinpassagiers. De vervoerder kan nog niets zeggen over de exacte toedracht van het ongeval. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt evenals de politie een onderzoek in.