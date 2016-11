Spoor Winsum nog dagen dicht

ANP Spoor Winsum nog dagen dicht

WINSUM - Het duurt nog zeker enkele dagen voordat het spoor in Winsum weer vrij is voor het treinverkeer. Vervoerder Arriva zet dit weekeinde bussen in om reizigers tussen Groningen en Roodeschool te vervoeren.

Door ANP - 18-11-2016, 18:21 (Update 18-11-2016, 18:21)

De komende dagen moet de gehavende trein van het spoor worden getakeld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben een onderzoek naar het ongeval ingesteld.