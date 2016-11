Meer mogelijkheden voor politie in Benelux

ANP Meer mogelijkheden voor politie in Benelux

BRUSSEL - De Benelux-landen gaan nog nauwer samenwerken bij het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit. Politiemensen uit Nederland, België en Luxemburg moeten daarbij meer mogelijkheden krijgen om op elkaars grondgebied actief te zijn in de jacht op criminelen. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft daartoe vrijdag in Brussel een overeenkomst gesloten met zijn Belgische en Luxemburgse collega's.

Door ANP - 18-11-2016, 17:58 (Update 18-11-2016, 18:02)

,,Criminelen houden zich niet aan grenzen, en dan moet de politie ook geen last hebben van die grenzen'', aldus Van der Steur. De afspraken tussen de drie landen uit het bestaande Verdrag van Senningen over politiesamenwerking worden aangepast en uitgebreid. Het gaat vooral om het beter uitwisselen van gegevens, om meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend achtervolgen van criminelen en het vergemakkelijken van politieonderzoek in een ander land.

Nederlandse agenten mogen ook nu al criminelen tot in heel België of Luxemburg achternazitten, maar alleen in beperkte gevallen en met vaak tijdrovende procedures. Dat zal nu worden vereenvoudigd. Ook zal de procedure in het geval bijvoorbeeld een Belgische rechercheur een verdachte in Nederland wil verhoren, versoepeld worden. ,,Dat kan dan zonder een ingewikkeld rechtshulpverzoek. Maar er moet dan wel altijd een Nederlandse agent meegaan'', aldus Van der Steur. Verder wordt het de politie van de drie landen makkelijker gemaakt om toegang te krijgen tot gegevens uit elkaars databanken.

De aanpassingen zullen nu door de drie landen worden uitgewerkt. Van der Steur verwacht dat ze na parlementaire goedkeuring over een jaar van kracht kunnen zijn.