ANP ProRail wil grondaankoop railovergang forceren

WINSUM - Spoorbeheerder ProRail gaat samen met de gemeente Winsum kijken of de omstreden spoorwegovergang aan de Voslaan eerder kan verdwijnen. Volgens directeur Pier Eringa duren de onderhandelingen over grondaankoop om dit mogelijk te maken veel te lang en moet er harde actie worden ondernomen.

Door ANP - 18-11-2016, 16:41 (Update 18-11-2016, 17:19)

,,We gaan met de gemeente kijken of we met fors geweld de beschikking kunnen krijgen over de grond'', zei Eringa vrijdagmiddag op een persconferentie over het treinongeval in Winsum. De botsing tussen een trein en een tankwagen gebeurde op de onbewaakte spoorovergang waar in 2014 bij twee verschillende ongevallen al twee personen omkwamen. De grond is nodig voor aanleg van een alternatieve tijdelijke weg als de overgang wordt gesloten.

ProRail stelde eerder dat het besluit om de omstreden spoorovergang te sluiten, vertraging oploopt omdat een aanbod voor de opkoop van grond door de eigenaar is afgewezen. ,,Ik baal er als een stekker van dat dit ongeval is gebeurd'', aldus Eringa. ,,We gaan nu kijken hoe we dit kunnen versnellen. Dit duurt veel te lang. Het moet gewoon afgelopen zijn.''

Afwegen

Eringa wordt in zijn streven gesteund door de burgemeester van Winsum, Rinus Michels. ,,We gaan dit traject zeker afwegen als er niet snel overeenstemming komt.''

Volgens ProRail is de betreffende grond eigendom van een lokaal boerenbedrijf. Naast een aanbod tot koop zou de eigenaar ook een aanbod om de grond te huren van de hand hebben gewezen.