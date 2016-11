Kabinet: geen nieuw onderzoek val Srebrenica

DEN HAAG - Er komt geen nieuw en groot onderzoek naar de val van Srebrenica. Dat heeft het kabinet vrijdag laten weten naar aanleiding van een verkennend onderzoek van het instituut NIOD. Dat heeft geen bewijs gevonden dat de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 1995 geheime afspraken hadden die hebben voorkomen dat er tijdens de aanval op op de Bosnische enclave Srebrenica luchtsteun kwam voor het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat.

18-11-2016

De onderzoekers hebben ook gekeken of er voorkennis bestond over de aanval door de Bosnische Serven op de moslimenclave. Volgens hen is niet gebleken dat bondgenoten of Nederland op de hoogte waren van een concreet plan om de 'veilige' enclave aan te vallen en geheel in te nemen.

Het NIOD stelt dat het wel van belang is om onderzoek te blijven doen. Maar ze vindt ook dat het op dit moment geen toegevoegde waarde heeft het verkennende onderzoek voort te zetten, omdat er geen onbelemmerde toegang bestaat tot alle vertrouwelijke of staatsgeheime informatie bij de partijen uit het conflict.

Gegijzeld

Het instituut was gevraagd nog een keer naar de kwestie te kijken naar aanleiding van een uitzending van het onderzoeksprogramma Argos in 2015. Daarin kwamen onder meer Amerikaanse documenten aan bod waaruit zou blijken dat er wel een internationale afspraak was om voorlopig geen vliegtuigen meer in te zetten voor luchtaanvallen of luchtsteun, omdat veel blauwhelmen gegijzeld waren.

Na de val van Srebrenica werden meer dan 8000 moslimmannen en -jongens door de Bosnische Serven vermoord.