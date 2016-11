Eén kapitein op het spoor bij grote storingen

UTRECHT - ProRail en de NS gaan binnen een centraal team intensief samenwerken om sneller te kunnen ingrijpen bij grote verstoringen op het spoor. ProRail krijgt de leiding over het team specialisten dat besluiten neemt over de dienstregeling als het mis is. Volgens beide organisaties is er één kapitein die verantwoordelijk is voor alle beslissingen bij een verstoring op het spoor - de zogenoemde officier van dienst-spoor.

Door ANP - 18-11-2016, 8:24 (Update 18-11-2016, 8:24)

De nieuwe werkwijze is bedacht door wetenschapper Dennis Huisman, die vrijdag bijzonder hoogleraar Openbaar Vervoer Optimalisatie wordt aan de Erasmus Universiteit. Hij analyseerde enkele winterse dagen in februari 2012, waarbij het behoorlijk mis ging op het spoor. Hij adviseerde NS en ProRail hoe zij het beter kunnen doen.

De verantwoordelijkheid voor keuzes in de dienstregeling na grote storingen ligt nu bij NS en ProRail samen. Per keer wordt in overleg gekeken welke treinen kunnen blijven rijden of worden opgeheven. In de nieuwe situatie kan er volgens de NS en ProRail slagvaardiger gewerkt worden om treinverkeer te herstellen. De nieuwe werkwijze wordt deze winter stapsgewijs ingevoerd. Een aantal medewerkers van NS zal hiervoor overstappen naar ProRail. De operatie moet in het voorjaar zijn afgerond.