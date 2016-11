'Erg nauwe banden NAM en EZ bij gasbesluit'

ANP 'Erg nauwe banden NAM en EZ bij gasbesluit'

GRONINGEN - Gasbedrijf NAM heeft veel meer invloed gehad op het besluit over de maximale gaswinning in Groningen voor de komende jaren dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt volgens Milieudefensie uit correspondentie tussen de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Milieudefensie heeft de stukken opgevraagd via een Wob-procedure.

Door ANP - 17-11-2016, 17:17 (Update 17-11-2016, 17:17)

De NAM is eigendom van onder meer Shell. Een woordvoerder van Milieudefensie zegt dat nu blijkt dat Shell en het ministerie ,,werkelijk alles met elkaar afstemmen, van beleidsstukken, beantwoording van Kamervragen tot aan het opstellen van Kamerbrieven en mediareacties''. De organisatie vermoedde voor het Wob-verzoek al dat de NAM veel meer invloed heeft gehad op de totstandkoming van het nieuwe conceptwinningsbesluit dan wenselijk is.

Uit de documenten blijkt verder volgens Milieudefensie dat het ministerie de NAM regelmatig vroeg om input op beleidsstukken. De gezamenlijk geformuleerde standpunten werden vervolgens gepresenteerd als die van het ministerie, zonder de bemoeienis van de NAM/Shell te benoemen.