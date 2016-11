Koenders pleit voor Europese CIA en FBI

ANP Koenders pleit voor Europese CIA en FBI

DEN HAAG - Er moet ,,serieus'' worden nagedacht over een Europese FBI en CIA. Dat zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken donderdag in een toespraak tot studenten van de Universiteit Leiden. Hij ging in zijn toespraak in op de wereldwijde ontwikkelingen op veiligheidsgebied.

Door ANP - 17-11-2016, 17:10 (Update 17-11-2016, 17:10)

Een Europese federale recherche en inlichtingendienst zijn nodig in de strijd tegen terrorisme, aldus de bewindsman. In het verleden bleek dat informatie over terroristen wel aanwezig was, maar ze werden niet gedeeld door de verschillende landen. Met een Europese CIA en FBI kunnen ,,we sneller die puzzelstukken samen leggen en handelen''.

We bevinden ons op een strategisch ,,kantelmoment'', aldus Koenders. Een nauwere samenwerking in Europa is volgens hem een van de oplossingen om de nieuwe veiligheidssituatie tegemoet te treden. De Amerikanen richten zich minder op Europa, de macht verschuift naar het Oosten, terwijl die van Europa afneemt.