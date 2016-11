Ex-SGP-leider Van der Vlies heeft kanker

ANP Ex-SGP-leider Van der Vlies heeft kanker

DEN HAAG - Voormalig fractieleider van de SGP Bas van der Vlies heeft darmkanker. Dat heeft zijn partij donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-11-2016, 15:02 (Update 17-11-2016, 15:02)

De gezondheid van de 74-jarige Van der Vlies was al broos. Twee weken geleden werd hij aan zijn hart geopereerd. Bij een onderzoek deze week werd vastgesteld dat hij darmkanker heeft. Van der Vlies wordt deze week nog geopereerd, aldus de SGP.

,,We spreken de wens uit dat Van der Vlies en zijn familie dezer dagen gedragen mogen worden door het meeleven van anderen, en nog meer door gebed om Gods bijstand en hulp'', stelt de partij in een verklaring. ,,Wat zou het mooi zijn als onze vroegere voorman zal ervaren dat God een God van wonderen is.''

Van der Vlies zat van 1981 tot 2010 in de Tweede Kamer. In 1986 werd hij fractievoorzitter.