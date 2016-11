Wilders: waanzinnige eis

DEN HAAG - Geert Wilders spreekt van een ,,waanzinnige eis'' van het Openbaar Ministerie (OM) in het proces tegen hem. ,,De vrijheid van meningsuiting staat op het spel'', aldus de PVV-leider donderdag in een eerste reactie.

Door ANP - 17-11-2016, 13:51 (Update 17-11-2016, 14:02)

,,Spreken over Marokkanen is in een keer racisme'', aldus Wilders. Het OM eiste donderdag 5000 euro boete wegens de 'minder-Marokkanen'-uitspraken die Wilders in 2014 deed.

,,De vrijheid van meningsuiting staat op het spel, niet alleen van mij maar die van iedereen in Nederland. Want op het moment dat je iets over Marokkanen zegt ben je vanaf vandaag een racist als het OM zijn zin krijgt'', aldus de PVV-leider.

Wilders komt later op donderdag met een uitgebreidere verklaring.