OM: 20 jaar cel en tbs voor moord in chalet

ZUTPHEN - De 31-jarige Janet S. uit Kampen krijgt wat het OM betreft 20 jaar cel, gevolgd door tbs met dwangverpleging voor de wrede moord op zakenman Ton Kuijf. De man werd in maart 2014 in een chalet in Ermelo met een bijl om het leven gebracht.

Door ANP - 17-11-2016, 10:39 (Update 17-11-2016, 10:39)

Dat bleek donderdag tijdens de derde dag in de zaak rond de zogeheten Ermelose chaletmoord. Valt een persoonlijkheidsstoornis niet door de rechtbank vast te stellen, dan ,,rest niets anders dan een levenslange gevangenisstraf'', aldus het Openbaar Ministerie. Het ontzielde lichaam van zakenman Ton Kuijf werd op 14 maart 2014 door de brandweer in het brandende chalet gevonden. Het met tape en kabelbinders geknevelde lichaam was gewikkeld in plastic. ,,Ton Kuijf moest hoe dan ook dood. Dit plan is uitgevoerd. Dit is moord'', aldus de officier van justitie.

Deskundigen konden geen stoornis vaststellen, doordat S. niet meewerkte aan onderzoeken.