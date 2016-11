Kosten regeldruk met 2,5 miljard verminderd

ANP Kosten regeldruk met 2,5 miljard verminderd

DEN HAAG - De kosten van administratieve rompslomp voor burgers en bedrijven zijn de afgelopen jaren met ruim 2,5 miljard euro verminderd. Daarmee is aan de doelstelling van het kabinet voldaan. Om te bepalen of de kosten van nieuwe regeldruk opwegen tegen de economische en maatschappelijke voordelen, komt er per 1 juli 2017 een onafhankelijk 'regeldrukcollege'.

Door ANP - 17-11-2016, 8:09 (Update 17-11-2016, 8:09)

Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag bekendgemaakt, ook namens de betrokken ministers Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Kamp spreekt van een mijlpaal. ,,We blijven nieuwe knelpunten opsporen en aanpakken. Wanneer burgers, bedrijven en professionals in hun werk steeds minder regeldruk ervaren, wordt ondernemen en het opzetten van nieuwe initiatieven makkelijker. Dat leidt niet alleen tot groei en vernieuwing maar maakt het dagelijkse werk voor hen ook leuker. Daar profiteren we allemaal van.”