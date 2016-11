Nederlanders allemaal weg uit Kaikoura

ANP Nederlanders allemaal weg uit Kaikoura

KAIKOURA - De circa zestig Nederlanders die zondag door de aardbeving in Nieuw-Zeeland waren gestrand in de stad Kaikoura, zijn allen geëvacueerd. Ze zullen hun vakantie elders in Nieuw-Zeeland voortzetten. Dat zei een woordvoerder van hun reisorganisatie Travel Essence woensdagavond.

Door ANP - 16-11-2016, 20:53 (Update 16-11-2016, 20:53)

Travel Essence charterde een vliegtuigje om de Nederlandse vakantiegangers in groepjes weg te halen uit Kaikoura. De populaire badplaats op het Zuidereiland raakte na de zware beving afgesneden van de buitenwereld.

Twee schepen van de Nieuw-Zeelandse marine bereikten woensdag de kustplaats. Ze zullen de rest van de ongeveer 1200 gestrande toeristen uit de stad weghalen. Travel Essence wilde niet wachten op de schepen. ,,Wij vonden dat te lang duren. Voordat het allemaal op gang is gekomen, is het zo zaterdag op zondag'', zei de woordvoerder.