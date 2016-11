Burgemeester Vreeman even terug in Zaanstad

ZAANDAM - Eerste Kamerlid Ruud Vreeman (PvdA) is woensdagavond benoemd tot waarnemend burgemeester van Zaanstad. Hij was hier van 1997 tot 2004 ook al burgemeester en keert dus tijdelijk terug.

Door Joëlla Angenent - 16-11-2016, 19:33 (Update 16-11-2016, 21:02)

Vreeman gaat huidige burgemeester Geke Faber opvolgen totdat er een nieuwe burgervader is benoemd. Faber, die ook waarnemer is, maakte in maart dit jaar bekend dat ze haar functie per 1 december neerlegt.

Daarna volgde een lange sollicitatieprocedure die weinig opleverde. Slechts twaalf kandidaten hadden zich gemeld waarvan meerdere zich eind september terugtrokken. Daarom vond de vertrouwenscommissie dat er te weinig te kiezen viel en werd de procedure stilgelegd. Naar verwachting wordt de zoektocht naar een burgemeester in maart 2017 weer hervat.

Ruud Vreeman begint vanaf 1 december in Zaanstad en legt zijn huidige functie als Eerste Kamerlid dan neer. Volgens de provincie Noord-Holland hebben de fractievoorzitters van de partijen uit de gemeenteraad gezegd zich te verheugen op de komst van ’oude bekende’ Vreeman. Ook via Twitter lieten raadsleden positieve geluiden horen.

Bij zijn vertrek als burgemeester in 2004 zei Vreeman in deze krant trots te zijn op verschillende zaken waar hij de stuwende kracht achter was. Onder andere het project Inverdan, de ontwikkeling van het Hembrugterrein en de reorganisatie van de gemeente destijds.

Na Zaanstad was hij tot 2010 burgemeester van de gemeente Tilburg en van 2013 tot 2015 burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij onder meer duo-voorzitter van de PvdA en voorzitter van de vervoersbond FNV.