Wereldreiziger pikt darmbacteriën op

MAASTRICHT - Nederlanders die naar verre (tropische) bestemmingen reizen, nemen vaak multiresistente darmbacteriën mee terug naar huis. Dat zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de gebruikelijke antibiotica.

Door ANP - 16-11-2016, 14:26 (Update 16-11-2016, 14:26)

Bij ruim een derde (34 procent) van de mensen die zo'n verre reis maken, is dat het geval, blijkt uit een onderzoek van onder meer Universiteit Maastricht, het Erasmus MC en Tropencentrum AMC.

Mensen die op reis gingen naar Zuid-Azië keerden in maar liefst 75 procent van de gevallen terug met multiresistente bacteriën in hun spijsverteringsstelsel. Reizigers naar Centraal- en Oost-Azië, het Midden-Oosten of Noord-Afrika pikten in 40 tot 50 procent van de gevallen deze bacteriën op. India-gangers lopen volgens de onderzoekers het grootste risico.

De onderzoekers verzamelden in de afgelopen vier jaar meer dan 10.000 poepmonsters en vragenlijsten van ruim 2000 reizigers.