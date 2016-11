Spitsrecords vaker regel dan uitzondering

DEN HAAG - De afgelopen weken sneuvelden aan de lopende band spitsrecords op de Nederlandse wegen. De spits van dinsdagavond 1 november staat met 928 kilometer file in de boeken als drukste avondspits van het jaar en afgelopen dinsdag werd de drukste ochtend op het wegennet geregistreerd (822 kilometer file). Maar de kans is groot dat die records niet lang standhouden, waarschuwt manager verkeersinformatie Arnoud Broekhuis van de ANWB. ,,Het wordt steeds drukker op de weg, daar kunnen we maar beter aan wennen."

De zon komt later op en gaat eerder weer onder, het regent vaker en vanaf donderdag moeten automobilisten rekening houden met herfststormen. Maar weersomstandigheden zijn niet de enige oorzaak van de toegenomen filedruk. ,,We zien het aantal files sinds 2014 structureel stijgen", vertelt Broekhuis. ,,De economie groeit, de werkloosheid daalt en het transport trekt aan."

Daarnaast is november traditioneel verreweg de drukste maand in het verkeer. ,,De slechtere weersomstandigheden en het rijden in het donker maken dat automobilisten hun snelheid matigen en meer afstand houden, dan passen er minder auto's op een stuk snelweg en dat heeft heel snel een groot effect. Daarbovenop is november een van de weinige maanden waarin niet of nauwelijks vakantie wordt opgenomen. Ook dat merken we direct in de filedruk."

De ANWB drukt automobilisten op het hart geconcentreerd te blijven rijden, ook in de file. ,,Het is in de spitsen tegenwoordig extreem druk, en dat blijft zo. We zitten nog niet op het niveau van voor de crisis, maar destijds was er ook aanzienlijk minder infrastructuur. Mensen moeten zich bewust zijn van de drukte en hun aandacht op de weg houden. Daarmee voorkomen we met elkaar de kop-staartbotsingen in files die de verkeersellende alleen maar verergeren." Ook loont het de moeite voor vertrek de actuele verkeersinformatie te raadplegen. ,,Vaak is het maar een korte periode zo extreem druk, een halfuurtje eerder of later vertrekken kan al een heleboel schelen."