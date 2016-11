Klopjacht op verdacht lid No Surrender

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De politie maakt nog steeds jacht op een lid van motorclub No Surrender die vermoedelijk betrokken is geweest bij de ernstige mishandeling van een clubgenoot in mei. De verdachte werd dinsdagochtend niet aangetroffen toen drie verdachte clubleden werden aangehouden voor de mishandeling.

Door ANP - 16-11-2016, 11:52 (Update 16-11-2016, 11:52)

Tijdens de speurtocht naar de vierde verdachte werd dinsdag in Capelle aan den IJssel nog een vuurwapen en een tas met drugs gevonden die volgens de politie van hem zijn. De politie adviseert de man om zich te melden, zei een woordvoerder woensdag.

Het 41-jarige slachtoffer van de mishandeling werd in mei na de begrafenis van de vader van een ander lid van No Surrender meegenomen en afgetuigd in een bosgebied in Bergen op Zoom. Hij werd door zijn motorvrienden thuis afgeleverd met botbreuken in zijn gezicht, zijn bovenlichaam en zijn ledematen. De Schiedammer werd door zijn vriendin naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aangifte deed.

Dinsdag werden drie verdachte clubleden uit Amsterdam, Den Haag en Oss gearresteerd.