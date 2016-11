Man komt om door instortende muur

ANP Man komt om door instortende muur

DE COCKSDORP - Op een bouwplaats in De Cocksdorp op Texel is woensdagmorgen een man om het leven gekomen doordat hij een instortende muur op zich kreeg. De politie gaat uit van een bedrijfsongeval en stelt met de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) een onderzoek in.

Door ANP - 16-11-2016, 11:50 (Update 16-11-2016, 11:50)

De muur stortte in bij bouwwerkzaamheden aan de Vuurtorenweg.