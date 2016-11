Amsterdam bouwt tienduizenden woningen

ANP Amsterdam bouwt tienduizenden woningen

AMSTERDAM - Amsterdam gaat aan de westkant van de stad tienduizenden extra woningen bouwen. Het project Haven-Stad omvat Sloterdijk, het havengebied en en noordelijke IJ-oevers. Tot 2040 worden er tussen de 18.000 en 40.000 woningen gebouwd. Daarmee heeft het college van B&W woensdag ingestemd.

Door ANP - 16-11-2016, 10:22 (Update 16-11-2016, 10:22)

Het gebied van 650 hectare, dat in fasen wordt ontwikkeld, zal dichtbebouwd worden. ,,Amsterdam groeit elk jaar met 11.000 nieuwe inwoners. De behoefte aan woningen is groot en de ruimte is beperkt", aldus wethouder Eric van der Burg (Grondzaken en Ruimtelijke Ordening). Binnenkort begint de bouw van de eerste huizen in Sloterdijk Centrum.

Binnen de stadsgrenzen wil Amsterdam tot 2025 zeker 50.000 nieuwe woningen bouwen. Dat gebeurt deels door nieuwbouw en deels door leegstaand vastgoed in woningen om te bouwen.