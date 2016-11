OM vervolgt Wilders 'vol overtuiging'

OM vervolgt Wilders 'vol overtuiging'

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie zegt vol overtuiging te hebben besloten tot vervolging van PVV-leider Geert Wilders voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken. Het OM is gebonden aan de wet en heeft als drijfveer een actieve bescherming tegen discriminatie, betoogde officier van justitie Wouter Bos woensdagmorgen aan het begin van zijn requisitoir.

Door ANP - 16-11-2016, 10:17 (Update 16-11-2016, 10:17)

,,Voor persoonlijke opvattingen is geen plaats'', aldus Bos, verwijzend naar de uitlatingen van Wilders dat het zou gaan om een politiek proces. Hij zei tevens de richtlijn van het college van procureurs-generaal te volgen. Daarin wordt gesteld dat eventueel martelaarschap of het uitbuiten van een voorbeeldfunctie geen reden is om niet te vervolgen.

Bos zal gedurende anderhalve dag een 190 pagina's tellend requisitoir houden, Hij zal zijn eis naar verwachting donderdag formuleren. Wilders staat terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.