ANP Kamer wil meer geld naar ontwikkelingshulp

DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat de komende jaren meer geld naar ontwikkelingshulp moet gaan. De begroting hiervoor moet stijgen naar 0,7 procent van het bruto nationaal product (bnp - de waarde van alle goederen en producten die in een jaar in ons land worden geproduceerd).

Door ANP - 15-11-2016, 16:25 (Update 15-11-2016, 16:25)

Een meerderheid in de Kamer steunde dinsdag een motie hiertoe van Rik Grashoff van GroenLinks. Ook regeringspartij PvdA schaarde zich erachter. Verscheidene partijen hebben in hun verkiezingsprogramma gezet dat de ontwikkelingshulp moet gaan stijgen.

Onder Rutte I en II is bijna 2 miljard op ontwikkelingshulp gekort. De internationale norm voor landen om aan ontwikkelingshulp uit te geven is 0,7 procent van het bnp. Nederland heeft zich lang aan die norm gehouden. Maar volgend jaar daalt het naar 0,56 procent. Dat is volgens GroenLinks het laagste percentage sinds 1973.