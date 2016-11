'Vertrekpremie' illegale Marokkanen verdwijnt

ANP 'Vertrekpremie' illegale Marokkanen verdwijnt

DEN HAAG - De terugkeervergoeding die illegale Marokkanen en Algerijnen krijgen als zij vrijwillig Nederland verlaten gaat verdwijnen. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) dinsdag laten weten.

Door ANP - 15-11-2016, 15:50 (Update 15-11-2016, 16:09)

Marokkanen vroegen in oktober het vaakst asiel aan in Nederland, gevolgd door Algerijnen. Hun aantal is sinds juli van maand op maand aan het stijgen. Marokko en Algerije zijn zogeheten veilige landen. Asielzoekers die hier vandaan komen maken nauwelijks kans op een asielvergunning.