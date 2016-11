Wikipedia wil alle kennis toegankelijk maken

UTRECHT - Heel veel actieve bewerkers telt de Nederlandstalige web-encyclopedie Wikipedia niet, maar samen vulden ze inmiddels bijna 1,9 miljoen pagina's. De Nederlandse encyclopedie is de vijfde Wikipedia ter wereld, iets kleiner dan de Duitse versie, maar groter dan de zusterencyclopedieën in bijvoorbeeld het Frans en Spaans.

De 1200 actieve bewerkers zijn allen vrijwilliger, ondersteund door een zeskoppig kantoortje in Utrecht. Zaterdag komen de vrijwilligers en bedrijven die het online naslagwerk steunen bijeen op een conferentie in Utrecht.

Vooral mannen vullen de pagina's van Wikipedia. ,,Omdat niet meer vrouwen voor Wikipedia schrijven, ontstaat er een gat in de onderwerpen die we hebben. We missen nog pagina's over huishoudelijke artikelen, kunstenaars, mode, feminisme'', zegt Denise Jansen van Wikipedia.

Conferentie

Wie overweegt ook eens een wiki te schrijven, kan daarmee op de conferentie kennis maken. ,,Maar het is niet heel ingewikkeld, je hoeft niet ingelogd te zijn om Wikipedia te kunnen bewerken.''

Om de online encyclopedie geloofwaardig te maken, worden alle nieuwe bijdrages gecontroleerd. Jansen: ,,Dat gebeurt ook door vrijwilligers. Scheldwoorden worden meteen verwijderd en een artikel moet ondersteund zijn met bronnen. Artikelen die over personen gaan moeten objectief zijn. Als iemand in een wiki wordt opgehemeld, wordt die bijdrage sowieso verwijderd.''

Idealistisch

De doelstelling van Wikipedia is idealistisch: elke persoon toegang geven tot alle kennis. Dat de encyclopedie daarin heel aardig slaagt, bleek een paar jaar geleden uit een onderzoek waarover het gezaghebbende tijdschrift Nature publiceerde. Daaruit bleek dat Wikipedia vrijwel net zo betrouwbaar is als de gerenommeerde Encyclopaedia Britannica.