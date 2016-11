Ontzetting om schenden oorlogsgraven Javazee

DEN HAAG - Directeur Theo Vleugels van de Oorlogsgravenstichting vindt het verschrikkelijk dat oorlogsgraven in de Javazee mogelijk zijn geruimd.

Door ANP - 15-11-2016, 12:43 (Update 15-11-2016, 12:44)

„Het past niet bij de identiteit van een graf. Mensen die daar hun dood hebben gevonden hoor je met rust te laten. Het bewijst maar weer dat we internationaal bezig moeten blijven met het maken van regelgeving rond oorlogsgraven, al kun je plunderingen daar niet helemaal mee voorkomen.”

De stichting is betrokken geweest bij het informeren van de nabestaanden van de slachtoffers die destijds op deze plekken vielen. „Voor nabestaanden moet dit enorm indrukwekkend zijn. Zij zijn allemaal per brief geïnformeerd. Nader onderzoek wordt nu opgestart”, aldus Vleugels.

Ook Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk ‏reageert geschokt: „Verlies oorlogsgraven Javazee raakt mij diep. Hoop dat onderzoek uitwijst wat met de schepen is gebeurd”, laat hij weten op Twitter.

Dinsdag werd bekend dat de wrakken van de kruisers De Ruyter en Java en een groot deel van de torpedobootjager Kortenaer zijn verdwenen. De schepen vergingen op 27 februari 1942 tijdens de Slag om de Javazee. Het waren de graven van honderden opvarenden.