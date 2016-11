Leden No Surrender vast voor mishandeling

ANP Leden No Surrender vast voor mishandeling

BERGEN OP ZOOM - Drie leden van No Surrender zijn aangehouden voor de zware mishandeling van een ander lid van de motorclub in mei van dit jaar, meldde de politie Zeeland-West-Brabant dinsdag.

Door ANP - 15-11-2016, 11:12 (Update 15-11-2016, 11:12)

De verdachte motorclubleden zijn een 34-jarige Amsterdammer, een 26-jarige man uit Den Haag en een 46-jarige man uit Oss. De laatste wordt ook in verband gebracht met handel in harddrugs.

Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Schiedam, werd volgens de politie destijds na de begrafenis van de vader van een ander lid van No Surrender meegenomen en afgetuigd in een bosgebied in Bergen op Zoom.

Hij werd door zijn motorvrienden thuis afgeleverd met botbreuken in zijn gezicht, zijn bovenlichaam en zijn ledematen. De Schiedammer werd door zijn vriendin naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aangifte deed. De daders zouden hem hebben opgedragen via sociale media te melden dat hij een motorongeluk had gehad.