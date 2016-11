Wageningen opnieuw beste universiteit

ANP Wageningen opnieuw beste universiteit

LEIDEN - In de nieuwe Keuzegids Universiteiten die dinsdag verschijnt krijgen 58 van de ruim vierhonderd bacheloropleidingen de kwaliteitsaanduiding 'topopleiding’. Wageningen Universiteit is, net als voorgaande jaren, de beste universiteit van Nederland, maakte de uitgever bekend. Twaalf van de twintig opleidingen in Wageningen mogen zichzelf 'topopleiding' noemen.

Door ANP - 15-11-2016, 7:07 (Update 15-11-2016, 7:56)

,,Zowel experts als studenten geven aan het onderwijs in Wageningen van hoog niveau te vinden'', reageert rector magnificus Arthur Mol. ,,Ook wetenschappelijk hoort Wageningen tot de top in diverse vakgebieden. Wageningen heeft vele internationale studenten die uit alle hoeken van de wereld komen. Daar ben ik ontzettend trots op.''

Niet op alle punten scoort de universiteit volgens Mol optimaal. Zo heeft Wageningen geen eigen treinstation en is het aantal vrouwelijke hoogleraren nog steeds laag.

Erasmus Universiteit

Bij de 'brede, klassieke' universiteiten moet Nijmegen dit jaar de eerste plek met Groningen delen, gevolgd door Leiden. De universiteit waarvan de scores het sterkst dalen, is de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Daar lijken de onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren vooralsnog nadelig uit te werken'', stelt de uitgever van de gids.

Opvallend is volgens de Keuzegids dat de meeste hoog aangeschreven universitaire bacheloropleidingen geen selectie aan de poort kennen.

De Keuzegids velt een oordeel op basis van onder meer statistieken over studiesucces, het oordeel van deskundigen en het oordeel van studenten. De onafhankelijke gids beschrijft, vergelijkt en beoordeelt alle bacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs.