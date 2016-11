Onderzoek mogelijke ontvoering Kerkrade

HEERLEN - De politie heeft maandagavond een onderzoek ingesteld naar de mogelijke ontvoering van een man in Kerkrade. Tijdens een achtervolging van de vermoedelijke daders losten agenten waarschuwingsschoten.

Door ANP - 15-11-2016, 1:48 (Update 15-11-2016, 1:48)

De man zou rond 21.00 uur door onbekende personen zijn meegenomen. Zijn belagers pakten daarbij ook zijn auto af. Toen de politie het voertuig later op de Uterweg in Heerlen zag rijden, zetten agenten de achtervolging in en losten waarschuwingsschoten. Nadat ze het voertuig tot stoppen hadden gedwongen, wisten drie van de inzittenden te ontkomen. Een vierde persoon werd wel aangehouden.

De politie is een zoekactie naar de drie voortvluchtigen begonnen. De politie kan nog niets zeggen over de achtergrond van het incident.