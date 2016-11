Big Brother Award voor Edith Schippers

AMSTERDAM - Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de gemeente Rotterdam zouden onze privacy zodanig schenden dat ze er een 'prijs’ voor hebben gewonnen. Schippers krijgt de zogenoemde Big Brother Award omdat ze zorgverzekeraars meer mogelijkheden wil geven medische gegevens van klanten te bekijken.

Door ANP - 14-11-2016, 20:38 (Update 14-11-2016, 20:43)

Initiatiefnemer van de prijs, Bits of Freedom, geeft daarnaast de zogeheten 'expertprijs', voor privacyschendingen die minder aandacht krijgen, aan de gemeente Rotterdam. De stad krijgt die omdat de gemeente op basis van politiegegevens besluit waar asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners een huis mogen huren.

De winnaar werd maandagavond bekendgemaakt in Amsterdam. Er werden in totaal 4673 stemmen uitgebracht. Een meerderheid van 51 procent van die mensen maakte een keuze voor Schippers. Naast de minister waren dit jaar ook de AIVD en WhatsApp genomineerd. De AIVD was genomineerd omdat hoofd Rob Bertholee versleuteling wil beperken. Daarmee behandelt hij privacy en veiligheid als tegenpolen, aldus Bits of Freedom. WhatsApp gaat gegevens van zijn gebruikers, in totaal meer dan een miljard mensen, delen met moederbedrijf Facebook.

De Big Brother Award ging vorig jaar naar minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om zijn afluisterwet. De politie kreeg de expertprijs voor 'predictive policing', op basis van gegevens voorspellen wie wanneer in de fout kan gaan en wie daarvan het slachtoffer kan worden.

Rotterdam liet in reactie op de expertprijs weten dat deze maatregel een van de instrumenten is die de stad gebruikt om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. ,,We willen bijvoorbeeld voorkomen dat overlastgevers een woning betrekken in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat´´ , aldus wethouder Stedelijke Ontwikkeling Ronald Schneider. ,,Het is overigens geen permanente maatregel. Zodra de leefbaarheid verbetert, is er geen noodzaak meer voor.´´