Strengere maatregelen tegen vogelgriep

ANP Strengere maatregelen tegen vogelgriep

DEN HAAG - Het ministerie van Economische Zaken neemt strengere maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Zo mogen stallen met pluimvee vanaf maandag niet meer door buitenstaanders worden bezocht en mogen bezoekers van kinderboerderijen en dierentuinen niet meer in contact komen met de vogels.

Door ANP - 14-11-2016, 19:57 (Update 14-11-2016, 20:36)

De afgelopen dagen werden in verschillende delen van Nederland tientallen dode vogels gevonden die mogelijk besmet waren met vogelgriep. Van een aantal van deze dieren, gevonden in Monnickendam, is inmiddels vastgesteld dat het om de voor dieren zeer besmettelijke variant H5N8 ging. Sinds woensdag geldt al een landelijke ophok- en afschermplicht voor alle vogels die commercieel gehouden worden omdat in andere landen wilde vogels met dit type vogelgriep zijn aangetroffen.

Ook in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is vogelgriep type H5N8 vastgesteld bij watervogels. Volgens het ministerie zijn de dieren inmiddels gedood. ,,De andere vogels in dit park hebben tot nu toe geen verschijnselen van vogelgriep en worden binnen gehouden'', aldus het ministerie. ,,De gezondheid van deze dieren wordt in de gaten gehouden. Het dierengedeelte is voor het publiek afgesloten.''

Maandag stelde staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken ook een verbod in op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook is er een jachtverbod ingesteld op watervogels.

De eerder door vogelgriep getroffen landen Duitsland, Hongarije en Oostenrijk hebben volgens het ministerie maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen zoals het ruimen van vogels en de instelling van een vervoersverbod. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er geen risicovolle transporten vanuit deze landen naar Nederland hebben plaatsgevonden.