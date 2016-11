Nieuwe mug ontdekt in Nederland

ANP Nieuwe mug ontdekt in Nederland

WAGENINGEN - Muggenonderzoekers hebben in de omgeving van Doorwerth een voor Nederland geheel nieuwe muggensoort ontdekt. De steekmug was tot nu toe alleen bekend in koude streken zoals het noorden van Japan en Rusland en de noordelijke delen van Zweden en Noorwegen. Het is heel opmerkelijk dat een mug uit zulke koude gebieden Nederland heeft opgezocht, zegt entomoloog Sander Koenraadts van de Wageningen Universiteit maandag.

Door ANP - 14-11-2016, 15:37 (Update 14-11-2016, 15:37)

De Culiseta bergrothi is verschillende keren gevangen in een muggenval bij een boerderij in Doorwerth. In het kader van een Europees onderzoek naar de verspreiding van muggen zijn dergelijke vallen in Nederland, Italië en Zweden geplaatst. In Nederland zijn in de vallen in totaal veertien verschillende soorten muggen gevangen.

Door de klimaatverandering vinden biologen tegenwoordig vaker soorten die eigenlijk in veel warmere streken thuishoren. Waarom nu een mug uit een veel kouder gebied in Nederland is gevonden moet nog nader worden uitgezocht volgens Koenraadts. De nieuwe mug zal volgens hem niet veel overlast veroorzaken, want het beest steekt bij voorkeur rundvee en draagt geen ziekteverwekkers bij zich.