ANP Met Bob verantwoordelijk voor elkaar

DEN HAAG - Al vijftien jaar is het een gebruikelijke vraag tijdens borrels en feestjes: wie is de Bob? De langlopende verkeerscampagne over de Bob maakt automobilisten ervan bewust dat autorijden en alcoholgebruik niet samengaan.

Door ANP - 14-11-2016, 14:35 (Update 14-11-2016, 14:35)

In december begint een nieuwe Bob-campagne, die moet voorkomen dat mensen vanaf kerstborrels en nieuwjaarsrecepties met een slok op achter het stuur kruipen. De slogan van de nieuwe campagne is ,,Ben je de Bob, zeg het hardop'', omdat is gebleken dat dat helpt om inderdaad van de drank af te blijven.

,,De Bob zorgt voor sociale druk, je helpt elkaar eraan herinneren. En je neemt verantwoordelijkheid voor elkaar'', vat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het succes van de campagne samen.

België

De Bob-campagne is van oorsprong Belgisch en werd in 2001 voor het eerst ook in Nederland ingezet. Het campagnemiddel wordt inmiddels in nog zeven landen gebruikt, hoewel Bob daar veelal een andere naam heeft. Er wordt vaak gedacht dat BOB staat voor Bewust Onbeschonken Bestuurder, maar de campagnemakers wilden gewoon een simpel te onthouden naam gebruiken.

Vooral in België zijn wel eens afschrikwekkender verkeerscampagnes gevoerd, waarin bijvoorbeeld de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag werden getoond. ,,Uit de gedragswetenschap blijkt dat dergelijke campagnes zo afschrikwekkend zijn, dat de mensen niet meer openstaan voor de boodschap. Dan heeft het niet het gewenste effect.''

Bob is inmiddels zo ingesleten, dat de nuchtere automobilist een naamsbekendheid van 94 procent heeft. ,,Het lijkt erop dat de merknaam nog steeds niet sleets is. We proberen de campagnes actueel en relevant te houden'', zegt de woordvoerder.

Alcoholcontroles

Het ministerie houdt de campagne samen met een groot aantal partners, waaronder het Openbaar Ministerie en de politie. Die intensiveren de alcoholcontroles tijdens de campagneperiode, die tot medio maart duurt. Daarnaast moeten automobilisten altijd blazen na een ongeval en controleert de politie bij evenementen, sportkantines en na vrijdagmiddagborrels.

,,Een generatie is opgegroeid met de Bob. Hij is nog steeds een onderwerp van gesprek.''