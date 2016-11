'Kindermishandeling binnen 10 jaar halveren'

AMSTERDAM - Het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling moet de komende tien jaar worden gehalveerd. Volgens de laatste cijfers zijn jaarlijks ongeveer 119.000 kinderen de dupe van geweld en sterven er enkele tientallen aan de gevolgen hiervan.

Door ANP - 14-11-2016, 12:15 (Update 14-11-2016, 13:46)

Onder meer een verplichte opvoedcursus voor ouders, veel betere informatie-uitwisseling en een meldcode voor alle beroepen met geheimhoudingsplicht moeten zorgen voor een doorbraak.

Dat bepleit de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die maandag in Amsterdam zijn eindrapport presenteerde. ,,In iedere klas is wel één kind slachtoffer van kindermishandeling'', zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, voorzitter van de groep met deskundigen die zitting hadden in de Taskforce.

Volgens hem zijn er forse maatregelen nodig om het probleem op te lossen.