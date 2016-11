DENK: inspraak burgers bij inzet politie

DEN HAAG - Burgers krijgen inspraak bij de inzet van de politie in hun wijk, kindermisbruik wordt voortaan bestraft met chemische castratie en de naam van het ministerie van Defensie moet veranderen in Vrede en Wederopbouw. Dat zijn enkele van de punten uit het verkiezingsprogramma van de politieke beweging DENK, dat maandag in Rotterdam is gepresenteerd.

Door ANP - 14-11-2016, 12:08 (Update 14-11-2016, 12:08)

DENK zit niet in de Tweede Kamer, de twee voortrekkers Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk wel als eigen groep. De beweging zet vol in op de bestrijding van discriminatie. Ook nieuwe Nederlanders in de samenleving krijgen volop aandacht. Als het aan DENK ligt wordt niet alleen afscheid genomen van de termen allochtoon en autochtoon, maar wordt de term integratie vervangen door 'wederzijdse acceptatie'. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en discriminatie moet zeer streng worden bestreden.