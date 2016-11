Marokkanen aan top asielaanvragen

DEN HAAG - Marokkanen vroegen in oktober het vaakst asiel aan in Nederland, gevolgd door Algerijnen en mensen uit Eritrea. Het aantal Marokkanen en Algerijnen is sinds juli van maand op maand aan het stijgen.

Door ANP - 14-11-2016, 12:04 (Update 14-11-2016, 12:04)

Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst maandag. In totaal vroegen in oktober 1956 mensen voor het eerst asiel aan. Daarnaast waren er 1552 aanvragen van nareizende gezinsleden en werden 155 aanvragen opnieuw ingediend. Met in totaal 3663 was het een stijging van 16 procent in vergelijking met september.

Na de Marokkanen (20 procent), Algerijnen (14 procent) en Eritreeërs (10 procent) komen de Syriërs op de vierde plaats met 7 procent. Het aantal eerste asielaanvragen uit de zes Westelijke Balkanlanden daalde opnieuw.