ANP 'Dubbele achternaam eerlijk voor beide ouders'

AMSTERDAM - Kinderen zouden de achternaam van beide ouders moeten krijgen, om een eerlijker beeld te schetsen van hun herkomst. Dat beoogt de Amsterdamse Laura Kraak, die dinsdag in de Tweede Kamer een petitie daarover overhandigt.

Door ANP - 14-11-2016, 10:38 (Update 14-11-2016, 10:38)

Kraak vindt het Nederlandse systeem van naam geven, waarbij het kind de achternaam van een van de ouders krijgt, achterhaald. ,,Uit onderzoek van het tijdschrift Wij jonge ouders blijkt dat 87 procent nog altijd kiest voor de achternaam van de vader. Maar het kind is van twee ouders.''

Kraak heeft voor ogen dat mensen maximaal twee achternamen hebben. ,,Dus als ze trouwen of zelf een kind krijgen, moeten ze een keuze maken. In landen als Spanje krijgen de kinderen dan alsnog de achternaam van de opa's , maar dat is ook niet eerlijk. Ik wil dat de keuze vrij is.''

Petitie

De petitie kreeg 4000 handtekeningen, volstrekt onvoldoende om een behandeling in de Tweede Kamer te garanderen. Kraak: ,,D66 is er wel voorstander van , maar die willen hun nek er niet voor uitsteken. Ik hoop dat de petitie niet in een la verdwijnt.''

Kraak is er zeker van dat Nederland op termijn went aan het idee van dubbele achternamen. ,,Dit gaat gebeuren in Nederland, daar ben ik van overtuigd.''