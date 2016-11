Leraren in opstand tegen lerarenregister

DEN HAAG - Leraren zijn in het geweer gekomen tegen het zogenoemde lerarenregister dat het kabinet volgend jaar wil invoeren en is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Binnen een week hebben al meer dan zevenduizend docenten de petitie 'Stop dit lerarenregister' getekend, meldde de vakbond Leraren in Actie (LIA) zondag.

Het lerarenregister is vorige maand goedgekeurd door de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de Eerste Kamer binnenkort ook instemmen met het plan. De LIA wil met de actie de Eerste Kamer oproepen tegen het wetsvoorstel te stemmen.

In het lerarenregister moeten docenten zelf hun kennis en ervaring gaan bijhouden. Hiermee moet de kwaliteit van de docenten worden verbeterd en daarmee dus ook het onderwijs in Nederland.