Geen bliksemschicht bij GLOW Eindhoven

ANP Geen bliksemschicht bij GLOW Eindhoven

EINDHOVEN - De TeslaCoil, een van de grote lichtshows van de Technische Universiteit in Eindhoven, kampte zaterdagavond op de eerste dag van het internationale lichtfestival met technische problemen. Hierdoor moest een show met een bliksemschicht worden afgelast. Het festival GLOW ging zaterdagavond van start en duurt een week.

Door ANP - 12-11-2016, 21:35 (Update 12-11-2016, 21:35)

Er zijn twee trajecten in de stad die langs veertig lichtshows voeren. Een route van ruim vier kilometer leidt door het centrum van Eindhoven. Een tweede, wetenschappelijke route van ruim drie kilometer gaat over de campus van de universiteit. Een van de publiekstrekkers is daar de TeslaCoil, een grote transformator waarmee een 100 meter lange bliksemschicht wordt nagebootst. Dat gebeurt door een lange koperen draad onder spanning te zetten. Maar door technische problemen moest juist die lichtshow worden afgelast. De organisatie hoopt de bliksemschicht zondag weer te kunnen tonen.

Na deze elfde editie van GLOW Eindhoven zullen drie lichtprojecties permanent in de stad zichtbaar blijven.

Het lichtfestival trok vorig jaar met 730.000 bezoekers een recordaantal mensen naar Eindhoven.