Raadslid onder 180 aangehouden demonstranten

ANP Raadslid onder 180 aangehouden demonstranten

ROTTERDAM - Het Amsterdamse raadslid Simion Blom (GroenLinks) is zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam samen met ruim 180 demonstranten aangehouden bij de intocht van Sinterklaas. Dat bevestigt de Amsterdamse fractievoorzitter van GroenLinks, Rutger Groot Wassink.

Door ANP - 12-11-2016, 17:37 (Update 12-11-2016, 17:37)

De aanhouding gebeurde op basis van een noodbevel, dat vrijdagavond werd uitgevaardigd uit vrees voor de komst van demonstranten naar de Maasstad van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Blom maakte daarvan deel uit.

Veel agenten uit Rotterdam waren ingezet voor de beveiliging van de intocht in Maassluis. Daardoor kon niet gelijktijdig in Maassluis en in Rotterdam of een andere gemeente in de regio Rotterdam-Rijnmond een demonstratie worden gefaciliteerd.

Diverse demonstranten hebben zich tegen hun aanhouding verzet. De agenten waren daarom genoodzaakt geweld te gebruiken, meldt de politie.