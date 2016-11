Pool (31) aangehouden bij intocht met messen

MAASSLUIS - Bij de intocht van Sinterklaas in Maassluis is zaterdag een 31-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden die messen bij zich had. Volgens de politie werd er bij hem een mes aangetroffen toen hij bij een van de controleposten werd gefouilleerd.

Door ANP - 12-11-2016, 13:55 (Update 12-11-2016, 17:28)

De man bleek een oud kapmes en andere gereedschappen bij zich te hebben. Na zijn aanhouding verklaarde de man op weg te zijn geweest naar een vriend en niet voornemens te zijn om naar de intocht te gaan kijken.